Обвал будинку у Дрогобичі: всі сім’ї отримали компенсацію

У місті Дрогобич Львівської області усі жителі обваленого у 2019 році будинку отримали компенсацію за втрачене житло

Закупівля квартир або виділення коштів сім’ям здійснювалося поетапно. Наразі уже всі родини отримали повну грошову компенсацію.

28 серпня 2019 року через обвал під’їзду багатоквартирного житлового будинку в Дрогобичі без даху над головою залишилася 91 людина – це 59 сімей.

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1 квітня 2020 року Кабмін виділив із резервного фонду державного бюджету Львівської облдержадміністрації 40,7 млн грн – для придбання житла мешканцям, з розрахунку ринкової вартості 16 тис. грн за м².

Мешканці мали змогу купувати житло більшої площі й доплачувати різницю за квадратні метри. Сума доплат становила 1,4 млн грн.

Внаслідок обвалу будинку в Дрогобичі загинули восьмеро людей: 5-річний хлопчик, 20-річна дівчина, чотири жінки віком 44, 64, 79 та 80 років, а також двоє чоловіків – 42 та 62 років.

Джерело: Львівська ОДА