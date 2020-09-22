Погода на 22 вересня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 22 вересня очікується прохолодною вночі, але теплою вдень.

На території всієї країни буде сухо.

Температура повітря встановиться в межах +3…+8° вночі, +21…+26° – вдень.

На узбережжі морів +10…+15° тепла вночі, вдень – +21…+26°.

У Києві на небі в цей день не буде ні хмарки, без опадів.

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Скоро потепління

За прогнозом синоптиків, похолодання повинно закінчиться вже 22 вересня.

Температура повітря поступово підвищуватиметься 23-25 вересня.