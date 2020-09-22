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Факти / Україна / Суспільство

У понад 180 тис. українців виявили Covid-19

Станом на 22 вересня коронавірус в Україні підтвердили у 181 237 осіб, за добу виявили 2 884 нові випадки.

За час пандемії 3 642 громадян померло від вірусу, за добу – 59. Одужати вдалося майже 80 тис. українцям, за добу – 1 717.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Коронавірус в Україні 22 вересня 2020: оперативна статистика МОЗ

Приріст Covid-19 у регіонах:

  • Вінницька обл — 5 377 (+55);
  • Волинська обл — 7 031 (+95);
  • Дніпропетровська обл — 4 218 (+100);
  • Донецька обл — 2 505 (+25);
  • Житомирська обл — 5 121 (+62);
  • Закарпатська обл — 9 265 (+76);
  • Запорізька обл — 3 034 (+100);
  • Івано-Франківська обл — 12 675 (+137);
  • Кіровоградська обл — 1 005 (+12);
  • м. Київ — 20 028 (+270);
  • Київська обл — 8 020 (+140);
  • Львівська обл — 18 793 (+275);
  • Луганська обл — 767 (+8);
  • Миколаївська обл — 2 572 (+21);
  • Одеська обл — 11 843 (+233);
  • Полтавська обл — 1575 (+41);
  • Рівненська обл — 11 353 (+111);
  • Сумська обл — 3 184 (+67);
  • Тернопільська обл — 11 732 (+293);
  • Харківська обл — 15 505 (+372);
  • Херсонська обл — 837 (+19);
  • Хмельницька обл — 4 937 (+114);
  • Чернівецька обл — 13 304 (+139);
  • Черкаська обл — 3 145 (+49);
  • Чернігівська обл — 3 411 (+70).

Міста, де українці ретельно дотримуються самоізоляції

  • Львів – 18,32%;
  • Київ – 17,85%;
  • Чернівці – 16,56%;
  • Ужгород – 15,89%;
  • Івано-Франківськ – 15,38%.

Коронавірус в Україні

Добовий приріст у понеділок, 21 вересня, був нижчим аніж сьогодні, оскільки це перший день після вихідних. В цілому добовий приріст коронавірусу становив – 2 675 нових випадків.

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