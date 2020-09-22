Коронавірус в Україні 22 вересня 2020: оперативна статистика МОЗ

Станом на 22 вересня коронавірус в Україні підтвердили у 181 237 осіб, за добу виявили 2 884 нові випадки.

За час пандемії 3 642 громадян померло від вірусу, за добу – 59. Одужати вдалося майже 80 тис. українцям, за добу – 1 717.

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Приріст Covid-19 у регіонах:

Вінницька обл — 5 377 (+55);

Волинська обл — 7 031 (+95);

Дніпропетровська обл — 4 218 (+100);

Донецька обл — 2 505 (+25);

Житомирська обл — 5 121 (+62);

Закарпатська обл — 9 265 (+76);

Запорізька обл — 3 034 (+100);

Івано-Франківська обл — 12 675 (+137);

Кіровоградська обл — 1 005 (+12);

м. Київ — 20 028 (+270);

Київська обл — 8 020 (+140);

Львівська обл — 18 793 (+275);

Луганська обл — 767 (+8);

Миколаївська обл — 2 572 (+21);

Одеська обл — 11 843 (+233);

Полтавська обл — 1575 (+41);

Рівненська обл — 11 353 (+111);

Сумська обл — 3 184 (+67);

Тернопільська обл — 11 732 (+293);

Харківська обл — 15 505 (+372);

Херсонська обл — 837 (+19);

Хмельницька обл — 4 937 (+114);

Чернівецька обл — 13 304 (+139);

Черкаська обл — 3 145 (+49);

Чернігівська обл — 3 411 (+70).

Міста, де українці ретельно дотримуються самоізоляції

Львів – 18,32%;

Київ – 17,85%;

Чернівці – 16,56%;

Ужгород – 15,89%;

Івано-Франківськ – 15,38%.

Коронавірус в Україні

Добовий приріст у понеділок, 21 вересня, був нижчим аніж сьогодні, оскільки це перший день після вихідних. В цілому добовий приріст коронавірусу становив – 2 675 нових випадків.