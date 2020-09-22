Коронавірус в Україні 22 вересня 2020: оперативна статистика МОЗ

Станом на 22 вересня коронавірус в Україні підтвердили у 181 237 осіб, за добу виявили 2 884 нові випадки.
За час пандемії 3 642 громадян померло від вірусу, за добу – 59. Одужати вдалося майже 80 тис. українцям, за добу – 1 717.
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Приріст Covid-19 у регіонах:
- Вінницька обл — 5 377 (+55);
- Волинська обл — 7 031 (+95);
- Дніпропетровська обл — 4 218 (+100);
- Донецька обл — 2 505 (+25);
- Житомирська обл — 5 121 (+62);
- Закарпатська обл — 9 265 (+76);
- Запорізька обл — 3 034 (+100);
- Івано-Франківська обл — 12 675 (+137);
- Кіровоградська обл — 1 005 (+12);
- м. Київ — 20 028 (+270);
- Київська обл — 8 020 (+140);
- Львівська обл — 18 793 (+275);
- Луганська обл — 767 (+8);
- Миколаївська обл — 2 572 (+21);
- Одеська обл — 11 843 (+233);
- Полтавська обл — 1575 (+41);
- Рівненська обл — 11 353 (+111);
- Сумська обл — 3 184 (+67);
- Тернопільська обл — 11 732 (+293);
- Харківська обл — 15 505 (+372);
- Херсонська обл — 837 (+19);
- Хмельницька обл — 4 937 (+114);
- Чернівецька обл — 13 304 (+139);
- Черкаська обл — 3 145 (+49);
- Чернігівська обл — 3 411 (+70).
Міста, де українці ретельно дотримуються самоізоляції
- Львів – 18,32%;
- Київ – 17,85%;
- Чернівці – 16,56%;
- Ужгород – 15,89%;
- Івано-Франківськ – 15,38%.
Коронавірус в Україні
Добовий приріст у понеділок, 21 вересня, був нижчим аніж сьогодні, оскільки це перший день після вихідних. В цілому добовий приріст коронавірусу становив – 2 675 нових випадків.