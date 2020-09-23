Коронавірус в Україні 23 вересня 2020: оперативна статистика МОЗ

Станом на 23 вересня в Україні зафіксували 184 734 випадки коронавірусу.

За минулу добу стало відомо про інфікування ще 3 497 осіб.

За минулу добу 63 осіб померли від ускладнень Covid-19. Загалом уже відомо про 3 705 жертв коронавірусу.

Водночас 1 769 людей одужали за добу. За час епідемії хворобу перемогли 81 670 людей.

Нині в Україні Covid-19 хворіє 99 359 осіб, що на 1 665 більше, ніж днем раніше.

Найбільшу кількість виявлених випадків Covid-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (403), Тернопільській (337) областях, у Києві (307), Одеській (287) та Львівській (252) областях.

Крім того, загалом в Україні за минулу добу зафіксовано 3 819 підозр на захворювання Covid-19.

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Статистика коронавірусу минулих днів

Днем раніше, 22 вересня, було зафіксовано 2 884 нових випадків інфікування, 21 вересня – 2 675 нових хворих, 20 вересня повідомлялося про 2 966 нових хворих, 19 вересня – про 3 240 нових інфікованих; 17 вересня було зафіксовано антирекорд – 3 584 інфікованих Covid-19.