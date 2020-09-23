Марія Фокіна – колись відома в Україні співачка, але останніми роками про неї мало було чути, бо живе у Сан-Франциско. Та за останні дні прізвище Фокіної знову з’явилося в заголовках новин.

В одній із світських програм вона заявила, що доклала зусиль до кадрових призначень на найвищому державному рівні. Познайомила дідуся із чиновником, якого назвала Андрюшою.

Читайте: Не пам’ятаю цього знайомства: Фокін прокоментував слова внучки Марії

Дідусь – це Вітольд Фокін, перший прем’єр-міністр незалежної України. Андрюшою вона назвала главу Офісу президента Єрмака, з яким давно знайома. Марія заявила, що саме вона влаштувала родича на посаду заступника голови української делегації на переговорах у Мінську.

Онучка сказала, а виправдовуватись довелося діду. Вітольд Фокін каже, що познайомився з Андрієм Єрмаком задовго до запрошення в контактну групу.

Своїми публічними заявами та витівками родичі не раз ставили впливових українських чиновників і політиків в незручне становище. Але для народу – це часто єдиний спосіб, дізнатись правду про їх життя.

Так трапилося й 2005 року, коли президентом України був Віктор Ющенко. Син Бога – так в пресі назвали його нащадка. Андрій Ющенко роз’їжджав по вулицях столиці на люксових автівках, порушуючи правила дорожнього руху.

Змусив батька виправдовуватись і Михайло Порошенко – син п’ятого президента України На початку 2020 року його помітили на російській вечірці в Лондоні. В Британії він навчається у школі. Батьку довелося почервоніти за сина.

Фотографії з соціальних мереж два роки тому додали клопоту й очільнику Федерації футболу України Андрію Павелку. Тоді він був ще й народним депутатом. 2018 року до Києва привезли кубок напередодні фіналу Ліги Чемпіонів, а Павелко дав погратися трофеєм своїй доньці та пасербиці.

Дівчата, не довго думаючи, вирішили похизуватися і розмістили світлини в соцмережах. Серед фанатів футболу це викликало шквал емоцій та мемів.

Дісталося від сина й Валерії Гонтарєвій – колишній очільниці Нацбанку. Світлина як він купається у басейні, наповненому вином, в лічені години поширилася соцмережами. Правда, пізніше Гонтарєва заявила, що це було не вино, а пофарбована вода.

Одними з найзаможніших в Україні є діти суддів та правоохоронців. От і донька служителя Феміди Олега Басая, судді Київського апеляційного суду, вирішила цим похвалитися. Анастасія виклала багато фото з відпочинку на лакшері курортах. То вона на Мальдівах, то в Іспанії, то в Італії.

А син ще одного столичного судді Олега Грегуля похизувався подарунком – новеньким Lexus. Все б нічого – та дитина була неповнолітня. Пристрасть до дорогих авто і у доньок колишнього керівника ДАІ Олександра Єршова.

Звичайно, такі таємні секрети родини чиновники всіма силами намагаються приховати в своїх деклараціях. Адже багато хто з них вважає, що на одну зарплату не проживеш. Та таємне завжди стає явним.

Під слідством за брехню в деклараціях про доходи вже кілька років перебуває Костянтин Бриль – колишній губернатор Запорізької області. Попри скромні офіційні заробітки його діти вчаться закордоном. Ще й до того доньки не раз хизувались в соцмережах дорогими брендами.

Утім наразі ані Бриль, ані інші чиновники, хто за даними слідства збрехав у деклараціях, за грати не сів.

Фокін хоче амністію для бойовиків

Заступник голови української делегації в Тристоронньої контактної групи Вітольд Фокін вважає за необхідне оголосити загальну амністію. За його словами, без цього не можна досягти миру на Донбасі.

Він переконаний, що вибіркова амістія неможлива, тому потрібна загальна. При цьому Фокін додав, що це не означає, що необхідно помилувати злочинців, ґвалтівників і вбивць.