Сергій Наумов: біографія нового голови правління Ощадбанку

Сергій Наумов, який став новим головою правління Ощадбанку, народився у 1969 році в Баку.

У 1993 році закінчив Національний авіаційний університет за спеціальністю інженер-механік, а у 1995 році – економічний факультет Міжрегіонального інституту ринкових відносин.

У 2005 році Сергій Наумов отримав ступінь MBA в Kassel International Management School у Німеччині.

Кар’єру банкіра він розпочав у Першому українському міжнародному банку, де працював спеціалістом відділу кредитних операції комерційного управління. Згодом Наумов став просто спеціалістом, а потім старшим спеціалістом відділу кредитного аналізу кредитного управління.

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Сергій Наумов має великий досвід роботи у банківській системі України, оскільки пропрацював на керівних посадах близько 15 років.

Зокрема, з 2006 до 2008 року обіймав посаду заступника голови правління Укрсиббанку, а з 2008 до липня 2010 року був головою правління Укрсиббанку. Згодом, до 2006 року очолював управління корпоративних клієнтів у Райффайзенбанку в Україні.

З вересня 2014 року він обіймає посаду голови правління Піреус Банку МКБ.

Кандидатуру Сергія Наумова на посаду нового голови правління Ощадбанку погодив Нацбанк. У червні цього року він переміг у конкурсі на посаду.

Фото: Піреус Банк