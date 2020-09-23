Карантин в Україні – головні новини 23 вересня 2020

Станом на 23 вересня ситуація з коронавірусом в Україні не поліпшується, добовий приріст не зменшується. У регіонах на карантин йдуть навчальні заклади, а експерти роблять негативні прогнози щодо дії обмежувальних заходів.

Станом на середу у 184 734 українців підтвердили коронавірус, за добу – 3 497 нових випадків.

Найбільше нових хворих виявили у Харківській (403), Тернопільській (337) та Одеській (287) областях.

Складною епідситуація залишається і в інших регіонах.

Так, у Кропивницькому факультет Центрaльноукрaїнського державного педaгогічного університету імені Володимира Винниченкa перевели нa дистaнційне навчання через підтверджений випадок Covid-19 у одного із співробітників. Про це йдеться у наказі ректора.

А у Миколаєві за добу виявили випадки захворювання на вірус серед дітей та персоналу чотирьох організованих дитячих установ міста, повідомляють місцеві органи влади. Серед них – два дитсадки і дві школи.

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Складною ситуація з коронавірусом залишається і у Києві. У столиці 20 335 підтверджених випадків захворювання на Covid-19, за добу – 307 нових.

Через таку статистику місто до березня 2021 року може залишитися у помаранчевій зоні карантину.

– Нині спостерігається стабілізація ситуації, тому що закінчується період відпусток, і ті, хто був інфікований з 1 вересня, вже пройшли інкубаційний період, – зазначив голова Держспоживслужби столиці Олег Рубан.

Водночас 23 вересня МОЗ оновив стандарти госпіталізації хворих на коронавірус. Відтепер у лікарні перебуватимуть люди з цукровим діабетом, нирковою недостатністю, аутоімунними та тяжкими алергічними захворюваннями.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 23 вересня, за добу 63 людини померли від вірусу, загалом за час пандемії – 3 705 летальних випадків.

Одужати за добу вдалося 1 769 українцям, загалом – 81 670 людям.

В Україні жінки частіше хворіють на коронавірус, ніж чоловіки.