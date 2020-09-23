Домбровського, що порізав собі горло у суді, зареєстровано кандидатом у мери Одеси

Одеська територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатом на посаду мера міста блогера Станіслава Домбровського.

У рамках проведення місцевих виборів 2020 реєстрація кандидатів ТВК триває.

Як зазначається у постанові виборчкому, Станіслав Домбровський (1979 року народження) працює на посаді головного редактора газети Гонзо ТВ.

Попри скандальні судові засідання, судимостей у блогера немає.

Інцидент з побиттям учасника ООС за участі Станіслава Домбровського у центрі Одеси відбувся 20 липня: вже на початку серпня пройшло перше судове засідання.

Одразу після оголошення постанови блогер просто у залі суду порізав собі горло. Тоді Домбровського доставили до лікарні, а Одеський апеляційний суд змінив йому запобіжний захід з утримання в СІЗО на цілодобовий домашній арешт.

За словами Станіслава Домбровський рішення суду є несправедливим, оскільки він “просто заступився за товариша”.

У 2019 році, на одному із мітингів біля Одеської ОДА, сталася інша бійка – тоді Домбровський накинувся на лідера громадської організації Зелений лист Владислава Балінського та вкусив його за ніс.

Фото: Stas Dombrovsky