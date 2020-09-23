PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Комітет Сенату США схвалив кандидатуру Дейтона на посаду посла в Україні

Комітет у закордонних справах Сенату США підтримав кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні.

Тепер його кандидатуру має затвердити повний склад верхньої палати Конгресу.

ЧитайтеПриберіть її: ЗМІ опублікували розмову Трампа про Йованович

Голова комітету у закордонних справах Джим Ріш переконаний, що кандидатура Дейтона незабаром буде затверджена.

Загалом комітет підтримав 15 кандидатів на різні дипломатичні посади.

Посол США в Україні

1 травня 2020 року Білий дім повідомив, що Президент США Дональд Трамп номінував Дейтона на посаду посла США в Україні.

Нині обов’язки посла США в Україні виконує тимчасово повірена Крістіна Квін.

До слова, колишня посол США в Україні Марі Йованович уклала контракт із видавництвом Houghton Mifflin Harcourt на написання мемуарів, де зокрема згадає про Україну.

Джерело: US Senate Foreign Relations Committee

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка