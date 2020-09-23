Комітет Сенату США схвалив кандидатуру Дейтона на посаду посла в Україні

Комітет у закордонних справах Сенату США підтримав кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні.

Тепер його кандидатуру має затвердити повний склад верхньої палати Конгресу.

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Голова комітету у закордонних справах Джим Ріш переконаний, що кандидатура Дейтона незабаром буде затверджена.

Загалом комітет підтримав 15 кандидатів на різні дипломатичні посади.

Посол США в Україні

1 травня 2020 року Білий дім повідомив, що Президент США Дональд Трамп номінував Дейтона на посаду посла США в Україні.

Нині обов’язки посла США в Україні виконує тимчасово повірена Крістіна Квін.

До слова, колишня посол США в Україні Марі Йованович уклала контракт із видавництвом Houghton Mifflin Harcourt на написання мемуарів, де зокрема згадає про Україну.

Джерело: US Senate Foreign Relations Committee