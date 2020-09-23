Станом на 23 вересня у Києві зафіксували 307 випадків зараження коронавірусом.
Загалом у столиці 20 335 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.
За останню добу п’ять людей померли від ускладнень, які викликав коронавірус.
Захворіли за минулу добу:
- 136 жінок віком від 19 до 85 років;
- 111 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв;
- 11 дівчаток від 2 до 16 років і 22 хлопчика від 7 місяців до 16 років.
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До лікарень столиці госпіталізували 52 пацієнти. Інші – на самоізоляції.
За минулу добу 114 людей одужали. Загалом коронавірус подолали 6 043 мешканця Києва.
Найбільше випадків захворювання за останню добу виявили в Деснянському районі – 43, Дарницькому – 39, Дніпровському – 38.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.