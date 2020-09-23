Столиця Украни Київ до кінця березня 2021 року залишатиметься у помаранчевій зоні карантинних обмежень через високий приріст інфікованих.
Голова Держспоживслужби столиці Олег Рубан називає такі прогнози ще доволі оптимістичними.
– Наразі спостерігається стабілізація ситуації, тому що закінчується період відпусток, і ті, хто був інфікований з 1 вересня – вже пройшли інкубаційний період, – зазначив Рубан.
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Він підкреслив, що наступного тижня очікується збільшення захворюваності.
– На наступному тижні ми очікуємо збільшення захворюваності, пов’язане з тим, що студенти повернулися до навчання, тому місто Київ перебуватиме у помаранчевій зоні до березня за найбільш оптимістичними прогнозами, – наголосив чиновник.
Як працює поділ України на зони
Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 жовтня. Всі області поділили на чотири карантинні зони – зелену, жовту, помаранчеву і червону.
Це зробили для того, щоб залежно від ситуації в регіоні, посилювати або послаблювати карантин.
Кожна зона карантину має свої обмеження, які можна переглянути у нашому матеріалі.