Столиця Украни Київ до кінця березня 2021 року залишатиметься у помаранчевій зоні карантинних обмежень через високий приріст інфікованих.

Голова Держспоживслужби столиці Олег Рубан називає такі прогнози ще доволі оптимістичними.

– Наразі спостерігається стабілізація ситуації, тому що закінчується період відпусток, і ті, хто був інфікований з 1 вересня – вже пройшли інкубаційний період, – зазначив Рубан.

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Він підкреслив, що наступного тижня очікується збільшення захворюваності.

– На наступному тижні ми очікуємо збільшення захворюваності, пов’язане з тим, що студенти повернулися до навчання, тому місто Київ перебуватиме у помаранчевій зоні до березня за найбільш оптимістичними прогнозами, – наголосив чиновник.

Як працює поділ України на зони

Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 жовтня. Всі області поділили на чотири карантинні зони – зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Це зробили для того, щоб залежно від ситуації в регіоні, посилювати або послаблювати карантин.

Кожна зона карантину має свої обмеження, які можна переглянути у нашому матеріалі.