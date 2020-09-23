У Міносвіти відреагували на розповсюдження у соцмережах та ЗМІ фото сторінки підручника для першокласників з грубою помилкою – у книзі вказано, що Київ був заснований у XIX столітті.

За словами представників відомства, підручник Українська мова (1 клас, авт. Хорошковська О. Н., 2012 року видання) понад п’ять років не використовується як базовий під час навчального процесу.

Учні забезпечуються підручниками Нової української школи.

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Водночас фото книги зробив киянин Валерій Людмирський та поширив його на своїй сторінці у Facebook.

Помилка у підручнику з англійської мови

В Естонії у підручнику для семикласників знайшли карту Європи, на якій Крим позначили таким же кольором, як і РФ.

Територію України позначили інакше.

На це звернули увагу представники Конгресу українців в Естонії, видавництво пообіцяло замінити підручники з помилкою.