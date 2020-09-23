PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Київ заснований у XIX столітті: у МОН пояснили ситуацію з помилкою у підручнику

У Міносвіти відреагували на розповсюдження у соцмережах та ЗМІ фото сторінки підручника для першокласників з грубою помилкою – у книзі вказано, що Київ був заснований у XIX столітті.

За словами представників відомства, підручник Українська мова (1 клас, авт. Хорошковська О. Н., 2012 року видання) понад п’ять років не використовується як базовий під час навчального процесу.

Учні забезпечуються підручниками Нової української школи.

Читайте: В українському підручнику з географії знайшли карту з фентезі-гри Skyrim

Водночас фото книги зробив киянин Валерій Людмирський та поширив його на своїй сторінці у Facebook.

Скрин - книга

Помилка у підручнику з англійської мови

В Естонії у підручнику для семикласників знайшли карту Європи, на якій Крим позначили таким же кольором, як і РФ.

Територію України позначили інакше.

На це звернули увагу представники Конгресу українців в Естонії, видавництво пообіцяло замінити підручники з помилкою.

Джерело: Міносвіти

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка