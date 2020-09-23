МОЗ оновило стандарти лікування хворих на Covid-19 – що змінилося

Міністерство охорони здоров’я України опублікувало оновлення стандартів госпіталізації хворих на коронавірус.

За даними МОЗ, в обов’язковому порядку мають проходити лікування у стаціонарі пацієнти, які входять до груп ризику. Сюди належать люди, у яких:

ниркова недостатність;

онкологічні захворювання;

аутоімунні захворювання;

цереброваскулярні захворювання на стадії декомпенсації;

артеріальна гіпертензія зі складним перебігом;

декомпенсований цукровий діабет;

імуносупресивний стан;

тяжка хронічна патологія серцево-судинної та дихальної систем;

тяжкі алергічні хвороби.

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Зміна вимог до самоізоляції

19 вересня Міністерство охорони здоров’я України змінило умови обов’язкової 14-денної самоізоляції. Згідно з нововведеннями, достроково припинити ізоляцію можна на восьмий день.

За словами міністра Максима Степанова, це середній термін перебування в інкубаційному періоді. У цей день людина за бажанням може здати ПЛР-тест за свій рахунок.