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Факти / Lifestyle / Здоров'я

МОЗ запровадив обов’язкову госпіталізацію людей з хронічними хворобами при Covid-19

Міністерство охорони здоров’я України опублікувало оновлення стандартів госпіталізації хворих на коронавірус.

За даними МОЗ, в обов’язковому порядку мають проходити лікування у стаціонарі пацієнти, які входять до груп ризику. Сюди належать люди, у яких:

  • ниркова недостатність;
  • онкологічні захворювання;
  • аутоімунні захворювання;
  • цереброваскулярні захворювання на стадії декомпенсації;
  • артеріальна гіпертензія зі складним перебігом;
  • декомпенсований цукровий діабет;
  • імуносупресивний стан;
  • тяжка хронічна патологія серцево-судинної та дихальної систем;
  • тяжкі алергічні хвороби.

МОЗ оновило стандарти лікування хворих на Covid-19 – що змінилося

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Зміна вимог до самоізоляції

19 вересня Міністерство охорони здоров’я України змінило умови обов’язкової 14-денної самоізоляції. Згідно з нововведеннями, достроково припинити ізоляцію можна на восьмий день.

За словами міністра Максима Степанова, це середній термін перебування в інкубаційному періоді. У цей день людина за бажанням може здати ПЛР-тест за свій рахунок.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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