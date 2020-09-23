У МЗС України найближчим часом проведуть консультації та нададуть оцінку проведенню інавгурації президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це глава відомства Дмитро Кулеба заявив на спільному прес-брифінгу з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто в Ужгороді 23 вересня.

– Ми нині будемо терміново проводити додаткові наради і консультації для того, щоб визначити нашу позицію, – зазначив Дмитро Кулеба.

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Кулеба нагадав, що інавгурація пройшла таємно, і жоден посол не був запрошений на захід. Водночас позиція України залишилася незмінною: вибори у Білорусі, у результаті яких переміг Лукашенко, не були вільними, чесними і прозорими.

Протести у Білорусі

9 серпня у Білорусі пройшли президентські вибори, за результатами яких переміг Олександр Лукашенко.

Однак громадяни країни не погодилися з ними і вийшли на вулиці з протестами. Влада держави не пішла на діалог з народом, а почала розганяти протести у Мінську та інших містах за допомогою силовиків ОМОН.

Попри це, люди продовжують виходити з акціями та мітингами. 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента країни під час церемонії інавгурації, про яку не було заздалегідь оголошено.