Курс валют НБУ на 23 вересня 2020 в Україні

Нацбанк оновив курс валют на 23 вересня. Євро подешевшав на 8 копійок, а американський долар залишився на рівні 28.20 грн за одиницю.
Водночас, від початку поточного року, долар тримається на новому максимумі. Востаннє він був таким дорогим у січні 2019 року – 28,27 грн.
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Курс валют на 23 вересня:
- $1 – 28,20 грн;
- €1 – 33,11 грн;
- 1 польський злотий – 7,40 грн;
- 10 російських рублів – 3,69 грн.
Курс долара до кінця 2020 року
Курс долара в Україні істотно не зміниться, зокрема не варто боятися різкого падіння нацвалюти, вважає помічник президента України з економічних питань Олег Устенко.
НБУ і Мінфін постійно комунікують, для них важливо мати баланс. Коливання гривні у 5% для них – це не відхід від норми.
Українські золотовалютні резерви знаходяться на досить високому рівні, додав Устенко.