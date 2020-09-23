Курс валют НБУ на 23 вересня 2020 в Україні

Нацбанк оновив курс валют на 23 вересня. Євро подешевшав на 8 копійок, а американський долар залишився на рівні 28.20 грн за одиницю.

Водночас, від початку поточного року, долар тримається на новому максимумі. Востаннє він був таким дорогим у січні 2019 року – 28,27 грн.

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Курс валют на 23 вересня:

$1 – 28,20 грн;

€1 – 33,11 грн;

1 польський злотий – 7,40 грн;

10 російських рублів – 3,69 грн.

Курс долара до кінця 2020 року

Курс долара в Україні істотно не зміниться, зокрема не варто боятися різкого падіння нацвалюти, вважає помічник президента України з економічних питань Олег Устенко.

НБУ і Мінфін постійно комунікують, для них важливо мати баланс. Коливання гривні у 5% для них – це не відхід від норми.

Українські золотовалютні резерви знаходяться на досить високому рівні, додав Устенко.