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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Новим головою правління Ощадбанку став Сергій Наумов

Національний банк України погодив кандидатуру Сергія Наумова на посаду голови правління державного Ощадбанку.

– Національний банк України  погодив кандидатуру Сергія Наумова на посаду голови правління державного Ощадбанку за результатами розгляду пакету документів та співбесіди, проведеної правлінням НБУ, – повідомили у відомстві.

У червні цього року Сергій Наумов переміг у конкурсі на посаду.

Сергій Наумов став новим головою правління Ощадбанку

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Голова правління державного банку призначається та звільняється з посади наглядовою радою банку після проходження конкурсного відбору. Термін його повноважень становить п’ять років.

Тому Сергій Наумов вступає на посаду відразі після того, як Нацбанк надасть відповідну письмову згоду.

Конкурс на заміщення посади очільника Ощадбанку відбувся 17 червня. Серед претендентів, за яких могла голосувати наглядова рада, було п’ять відомих українських банкірів.

Тоді глава Ощадбанку Андрій Пишний, який обіймав цю посаду з 2014 року, від права на переобрання відмовився.

Фото: Піреус Банк

Джерело: НБУ

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