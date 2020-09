23 вересня в УНІАН відбулася прес-конференція Будь в безпеці 24/7 і контролюй безпеку твоїх рідних разом з новим проектом Поліції охорони та Safor Ukraine. Прес-конференція була присвячена запуску унікальної інтелектуальної платформи.

Спікери: Дмитро Діменко, заступник Генерального директора Safor Ukraine; Діана Олексійович, прес-секретар SAFOR APP LTD; Сергій Парфенюк, начальник Департаменту поліції охорони; Annezou Zoumaras, генеральний директор SAFOR APP LTD; Agathangelos Vouniotis, керуючий партнер SAFOR APP LTD.

Під час прес-конференції учасники обговорили питання безпеки українців, можливості і функціонал нового продукту, співпрацю Safor Ukraine і поліції охорони. Представникам ЗМІ детально пояснено, як працює додаток і чому Україна стала першою країною для запуску проекту.

У 2020 році Safor App запустила унікальне інноваційне рішення, яке не має аналогів. Це охорона, з якою кожна людина відчуватиме себе у безпеці цілодобово, адже це одна з базових людських потреб.

Додаток орієнтований на туристів, молодь, дітей і батьків, старше покоління, підприємців і публічних особистостей, тому основні характеристики – простота і функціональність.

Для України, яка посідає перше місце серед європейських країн за рівнем злочинності, це соціально важливий продукт. Про це зазначив у своїй промові Agathangelos Vouniotis, керуючий партнер SAFOR APP LTD:

– Ми раді, що запускаємо проект в Україні і впевнені, що наш додаток дозволить українцям відчувати себе у безпеці, мінімізуючи витрати на дорогі послуги особистої охорони.

Швидкий виклик поліції охорони і повідомлення ваших близьких про небезпеку. Можливість отримати геолокацію близької людини і навіть рівень заряду його батареї. Дмитро Діменко, заступник гендиректора Safor Ukraine, наголосив на унікальності продукту в надійності і миттєвій реакції на тривожний виклик:

– Сигнал зі смартфона негайно надходить на пульт поліції охорони, що дозволяє мінімізувати час реагування патруля і в найкоротші терміни знайти користувача завдяки його геолокації і фото.

Тривожний сигнал передає інформацію про місцезнаходження. Також є цілодобова підтримка і широка карта покриття. Подібні інноваційні рішення складно було б реалізувати без тісної співпраці з поліцією охорони. Тим самим начальник департаменту поліції охорони Сергій Парфенюк наголосив, що така співпраця дозволяє поліції охорони надавати допомогу всім українцям, які перебувають або відчувають себе в небезпеці.

Оцінити унікальність нової платформи, протестувати її та відчути себе в безпеці українці можуть вже зараз. Завантажити мобільний додаток можна в Play Маркет і App Store.

До слова, на двох проектах – Файна Таун і Respublika – вже розташовані центри груп швидкого реагування поліції охорони.