Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної асамблеї ООН 23 вересня відзначив роль Організації, яка, на його думку, стала своєрідним програмним забезпеченням, яке вберегло світ від критичних помилок, але Радбез має стати більш ефективним.

– За ці 75 років сталося чимало досягнень щодо економічного розвитку, подолання бідності, мінімізації воєн та катаклізмів, які могли б трапитися без існування ООН. Людство підкорило космос і навіть може проводити засідання ООН дистанційно, за допомогою сучасних технологій. Мовою тих самих технологій, ООН стала програмним забезпеченням, яке вберегло світ від критичних помилок, – наголосив президент України.

Водночас, за його словами, ця система все частіше починає давати збій, тому, щоб ООН і надалі відігравала важливу роль у становленні миру, необхідно удосконалювати механізми.

Зеленський вважає неприпустимим, коли суверенітет незалежної держави порушує один з постійних членів Радбезу ООН.

– Це остаточно доводить – механізми зразка 1945 року сьогодні працюють не до кінця. Все це може призвести до подальшого знецінення Радбезу. Україна братиме активну участь у процесі її реформування. Цей орган має стати більш представницьким, збалансованим, прозорим та ефективним, – вважає глава держави.

Тому висловив сподівання, що за рік ООН перетвориться на більш динамічну та ефективну структуру.

– У нас немає запасної планети. Ми живемо тут і лише один раз. Це і є саме те майбутнє, якого ми хочемо, і саме та ООН, якої ми потребуємо, – наголосив Зеленський, додавши, що Україна завжди буде надійним партнером ООН.

Деокупація Криму та Донбасу

Зеленський заявив, що наступними кроками на шляху встановлення миру на Донбасі мають стати: виведення незаконних збройних формувань і озброєнь, повернення контролю над кордоном та відновлення територіальної цілісності України.

– Сподіваємося на подальшу єдність міжнародного співтовариства в цьому питанні. Впевнений, що у відновленні суверенітету та територіальної цілісності України, а з нею – й авторитету міжнародного права важливу роль має відігравати саме ООН, – наголосив глава держави.

Він також запросив друзів України до участі у створенні міжнародної Кримської платформи щодо деокупації півострова.

Окрім того, Зеленський закликав підтримати оновлену резолюцію Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна, яку винесуть на розгляд Генасамблеї до кінця 2020.

– Питання Криму та Донбасу не мають стати звичними елементами міжнародного пейзажу, де лише доповіді, тематичні зустрічі та протокольні заяви до роковин окупації будуть вважатися достатньою формою міжнародної реакції. Навпаки – допоки рана в центрі Європи кровоточить, біль відчуватиме весь світ. І єдиним рецептом дієвого лікування є лише деокупація Криму та Донбасу, – підсумував президент.

Боротьба з пропагандою та дезінформацією

Президент України ініціював створення у Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді.

– Україна як одна з держав, яка з 2014 року активно протидіє пропаганді та інформаційним атакам, готова ініціювати створення в Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді, – зазначив Зеленський.