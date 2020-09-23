В Україні запровадили цифрове свідоцтво про народження дітей до 14 років.

Кабмін ухвалив відповідну постанову.

Документ показуватиметься у додатку Дія в обох батьків.

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– Разом зі свідоцтвом також відображатиметься і актуальна прописка дитини. Відтепер електронне свідоцтво про народження має таку саму юридичну силу, що й паперове, – зазначили у Мінцифрі.

У міністерстві додали, що незабаром запустять бета-тестування електронного свідоцтва про народження в додатку Дія.

Інформація про місце реєстрації проживання

У мобільному додатку Дія з’являться електронні внутрішні та закордонні паспорти, в яких відображатиметься інформація про зареєстроване місце проживання громадянина.

Також в електронних паспортах буде інформація про дату реєстрації місця проживання.