У Києві станом на 23 вересня закрили п’ять шкіл на карантин через випадки захворювання на коронавірус серед вчителів.

По одній школі у п’яти районах столиці учні припинили навчання – у Шевченківському, Дарницькому, Голосіївському, Печерському та святошинському.

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За словами мера Києва Віталія Кличка на самоізоляцію та дистанційне навчання перевели 326 класів у 121 школі.

Серед школярів виявили 292 випадки захворювання на коронавірус, серед педагогів – 152.

– Місто контролює ситуацію у навчальних закладах і реагує на неї оперативно. У школах, де виявляють хворих дітей чи педагогів, класи або навчальні заклади відправляють на дистанційне навчання, – повідомив Кличко.

Через виявлені випадки Covid-19 у Києві закриті 15 груп у дитячих садочках.

У Святошинському районі один дитсадок повністю закритий на карантин.

Коронавірус в Україні

Станом на 23 вересня в Україні на коронавірус захворіли ще 3 497 осіб. Загалом зафіксовано 184 734 випадки Covid-19.

За останню добу 63 осіб померли від ускладнень коронавірусу, 1 769 людей одужали.

Найбільша кількість хворих зафіксовано у Києві – 20 335, у Львівській області – 19 045, Харківській – 15 908, Чернівецькій – 13 448.