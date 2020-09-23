Президент України Володимир Зеленський заявив, що у переговорах зі російським президентом Володимиром Путіним використовує два формати розмови.

Про це він розповів словацькому виданню під час своєї закордонної поїздки.

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За словами Зеленського, для переговорів з главою РФ існує два формати – нормандський та двосторонній.

– У нас є різні формати спілкування з президентом Путіним – це нормандський чотиристоронній формат, і двосторонній формат: коли є така необхідність, ми говоримо на пряму. Це допомагає знайти потрібні рішення, важливі не лише для України, але й для всієї Європи, – зазначив президент України.

Окрім того, він зазначив, що комунікація з президентом РФ обмежена, але є предметною.

– Розмовляв із Путіним 26 липня – напередодні встановлення режиму припинення вогню на сході. І ми маємо найдовший режим тиші, – додав Зеленський.

Також президент України зауважив, що без діалогу з Володимиром Путіним неможливо домогтися миру на Донбасі. Ключові кроки повинна зробити Росія, яка контролює окуповані території, а Україна хоче бачити більше прагнення Москви прискорити досягнення миру.

Виступ Зеленського в ООН

Президент України Володимир Зеленський виступив на 75-й річниці заснування ООН в онлайн-режимі. Він заявив, що окупація Криму та збройна агресія Росії на Донбасі довели, що трагічний урок Другої світової війни не засвоєний.

Окрім того, Зеленський зазначив, що агресія Російської Федерації є не просто зазіханням на суверенітет України, а є спробою повернутись до розподілу “сфер впливу” у світі.