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Факти / Україна / Суспільство

Укравтодор від початку року відновив понад 2 тис. км

Державне агентство автомобільних доріг вже відновило понад дві тис. км доріг у 2020 році.

Лідери за обсягом відновлення доріг:

  • Закарпатська область — 223,5 км;
  • Харківська область — 221,2 км;
  • Запорізька область — 168,8 км;
  • Сумська область — 149,9 км;
  • Луганська область — 133 км;
  • Львівська область — 130,1 км.

– У верхньому шарі покриття Служби автомобільних доріг Укравтодору завершили влаштування 2 022 км доріг, ще 800 км доріг – виконані у вирівнюючому шарі, – йдеться у повідомленні.

В Укравтодорі пояснюють, що влаштування верхнього шару — фінішний етап ремонту дороги. До цього на відремонтованих ділянках зняли старий асфальт, перелаштували основу дорожнього одягу та влаштували 1–2 шари дорожнього покриття.

Це найдорожчі та найважчі етапи поточного середнього і капітального ремонтів.

Дорога

Фото: Dreamstime

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Після цього на дорогах буде нанесено розмітку, влаштовано узбіччя і зупинки, встановлено дорожні знаки та бар’єрної огорожі.

Потім відбувається перевірка якості робіт і за умови відсутності зауважень — ділянки здаються в експлуатацію. Зафіксовані недоліки підрядники зобов’язані виправляти за власний кошт.

Розвантаження доріг в Україні

Міністерство інфраструктури планує будувати у містах транспортні хаби, що поєднують різні види транспорту.

Такий хаб нині працює в Києві на Видубичах, де курсують міська електричка, приміські електрички, аероекспрес, а також працює станція метро і автостанція.

У планах міністерства запустити наземний електротранспорт на Троєщину, який має з’єднати район із метро Почайна.

Джерело: Укравтодор

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