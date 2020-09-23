На початку вересня 2020 року Мінцифри України повідомило про лідерство країни у сфері використання криптовалют, зокрема Ethereum.

У зв’язку з цим з кожним днем ​​все більшої популярності набувають фінансові операції обміну гривні на Ethereum. Крім цього, це дозволяє заробляти на вчасно здійснюваних операціях купівлі/продажу цифрових монет.

Для покупки криптовалюти Ефіріум (ефір) необхідно створити гаманець. Він може бути апаратним: у вигляді USB-флешки з міні-дисплеєм для контролю даних. Апаратний гаманець використовується, якщо потрібно здійснювати довгострокове зберігання криптовалюти в електронному чіпі, захищеному паролем.

Гаманець можна завести й на своєму ПК. Такі десктопні варіанти — комп’ютерні програми, що встановлюються на комп’ютер. Вони безпечні, але займають простір в пам’яті пристрою. Їх різновидом є мобільні гаманці, завантажувані на смартфони, планшети та інші мобільні гаджети з iOS та Android.

Менш безпечні онлайн варіанти, для створення яких потрібна реєстрація на відповідному веб-ресурсі, після чого власник отримує адресу та приватні ключі. До того ж криптовалютні кошти розміщуються на сервері ресурсу та не контролюються користувачем.

Найбільш екзотичний варіант — паперові гаманці, у вигляді банкноти з надрукованими ключами (приватний і публічний).

Гаманець Ethereum поповнюється кількома способами. Найчастіше за допомогою поширених банківських карт систем Visa або MasterCard. Вони є найбільш популярними у всьому світі, дозволяють розплачуватися в будь-якій країні та проводити обмін звичних грошей на криптовалюту.

Як швидко обміняти гривні на Ethereum

Найшвидший і найпростіший спосіб, що дозволяє купити Ethereum, маючи гривневу банківську карту, — скористатися послугами електронних обмінників. Для цього потрібно:

заповнити анкету, вказавши суму, яку ви хотіли б отримати;

адресу гаманця, на який її потрібно зарахувати;

дані банківської картки (Visa і MasterCard), з якої буде здійснюватися переказ.

Попередньо потрібно пройти верифікацію. Зазвичай достатньо ввести код підтвердження. У деяких випадках потрібно відправити скан документів власника карти.

Вибрати обмінник найкраще на одному з моніторингових ресурсів, що представляють користувачам найбільш безпечні онлайн-обмінники з вигідним обмінним курсом. Вибираючи, де краще здійснити обмін Visa і MasterCard на Ethereum (ETH), зверніть увагу на наступні критерії:

Поточний курс обміну нижче, ніж у конкурентів.

Дозволена сума переказу та розмір резерву криптовалюти. Від цих величин залежить, чи зможе сервіс конвертувати суму, яку ви хочете перетворити в монети.

Відгуки клієнтів, що дозволяють дати об’єктивну оцінку, чи варто довіряти конкретному обміннику.

Умови функціонування обмінника (необхідність у верифікації, режим обробки заявки, розмір комісійних зборів та інше).

Всю цю інформацію можна знайти на моніторингових сервісах, які регулярно оновлюються. Там же можна скористатися додатковими функціями, що допомагають підібрати найбільш вигідний варіант конвертації гривні в монети Ethereum (калькулятор, сповіщення про нові пропозиції, статистика резервів і курсів, та інше).

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