PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Українців звільнили від сплати пенсійного збору під час купівлі житла вперше

Українці, які купують житло вперше, зможуть не платити обов’язковий збір на пенсійне страхування.

Відповідну постанову ухвалив Кабмін під час засідання. Також вона стосується осіб, які перебувають в черзі на отримання житла.

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування не сплачується, якщо людина вперше купує житло, тобто ніколи не отримувала у подарунок, не приватизувала, не успадкувала, не купувала його як частку в спільному майні подружжя.

Відповідна інформація повинна бути підтверджена заявою та даними з Держреєстру прав на нерухоме майно.

Читайте: Іпотека в Україні – чи реально взяти кредит під 10% і як не опинитися на вулиці

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, завдяки ухваленій постанові, українці зможуть купувати житло за доступними цінами.

Зі свого боку, напередодні Нацбанк заявив, що готується до запуску масової іпотеки у четвертому кварталі 2020 року.

Однак основна умова початку її роботи – макростабільність у країні.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка