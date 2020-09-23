Українців звільнили від сплати пенсійного збору під час купівлі житла вперше

Українці, які купують житло вперше, зможуть не платити обов’язковий збір на пенсійне страхування.

Відповідну постанову ухвалив Кабмін під час засідання. Також вона стосується осіб, які перебувають в черзі на отримання житла.

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування не сплачується, якщо людина вперше купує житло, тобто ніколи не отримувала у подарунок, не приватизувала, не успадкувала, не купувала його як частку в спільному майні подружжя.

Відповідна інформація повинна бути підтверджена заявою та даними з Держреєстру прав на нерухоме майно.

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За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, завдяки ухваленій постанові, українці зможуть купувати житло за доступними цінами.

Зі свого боку, напередодні Нацбанк заявив, що готується до запуску масової іпотеки у четвертому кварталі 2020 року.

Однак основна умова початку її роботи – макростабільність у країні.