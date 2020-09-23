PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

В електронних паспортах з’явиться інформація про місце реєстрації проживання

У мобільному додатку Дія з’являться електронні внутрішні та закордонні паспорти, в яких відображатиметься інформація про зареєстроване місце проживання громадянина.

Відповідну постанову ухвалив Кабмін.

Також в електронних паспортах буде інформація про дату реєстрації місця проживання.

Читайте: Українцям дозволять внутрішні польоти з е-паспортом у Дії – Кабмін схвалив законопроект

Крім цього, в таких паспортах показуватиметься реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Згідно з постановою, громадянин може підтверджувати ці дані через передачу електронних копій е-паспортів.

Е-паспорт у Дії

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті у формі картки та у закордонному паспорті.

Де можна використати е-паспорт – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка