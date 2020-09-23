В електронних паспортах з’явиться інформація про місце реєстрації проживання

У мобільному додатку Дія з’являться електронні внутрішні та закордонні паспорти, в яких відображатиметься інформація про зареєстроване місце проживання громадянина.

Відповідну постанову ухвалив Кабмін.

Також в електронних паспортах буде інформація про дату реєстрації місця проживання.

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Крім цього, в таких паспортах показуватиметься реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Згідно з постановою, громадянин може підтверджувати ці дані через передачу електронних копій е-паспортів.

Е-паспорт у Дії

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті у формі картки та у закордонному паспорті.

Де можна використати е-паспорт – читайте на Фактах ICTV.