Місцеві вибори 2020 не проходитимуть в ОРДЛО – Костін

Місцеві вибори в ОРДЛО можливі лише, якщо будуть виконані умови, які передбачає українське законодавство. Також на це ніяк не вплинуть вимоги, які висуває Росія під час перемовин у нормандському форматі.

Про це заявив народний депутат від фракції Слуга народу Андрій Костін, який брав участь у зустрічі політичних радників у нормандському форматі.

За його словами, якщо брати до уваги коментарі російської сторони, то варто розуміти, що вони розраховані на аудиторію з РФ, тому до них треба ставитися дещо з недовірою.

– Ми хочемо продовжити ці консультації на рівні політичних радників. Ми неодноразово ставили питання щодо виконання гуманітарних домовленостей, зокрема обміну тимчасово утримуваних осіб, – заявив Костін.

Він додав, що під час зустрічі радників відбулася палка дискусія щодо того, аби забезпечити доступ Червоного Хреста до цих осіб.

Також нардеп заявив, що вибори в ОРДЛО 25 жовтня не будуть проведені, бо для цього необхідне виконання низки вимог, про які йдеться у відповідній постанові Ради.

Крім того, на це навіть не вплинуть зареєстровані у парламенті зміни до постанови.

– РФ просто причепилася до цього пункту (йдеться про пункт чотири постанови про вибори, – Ред.) та ставить питання про те, що це політична заява, яка не дає можливості рухатися далі в перемовинах. Ми не вважаємо, що це є перепоною. Якщо є воля до миру, то вона повинна реалізовуватися, – підкреслив Андрій Костін.

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За словами нардепа, вимоги РФ щодо проведення виборів в ОРЛО ґрунтуються на Мінських угодах 2015 року. Адже в них є пункт про те, що вибори мають пройти перед встановленням контролю Україною над кордон.

Проте 2019 року лідери країн нормандського формату підписали формулу Штайнмаєра, яка суперечить Мінським домовленостям 2015 року. Там йдеться про те, що місцеві вибори можливі за умови встановлення контролю над кордоном Україною та повна демілітаризація.

Також нардеп додав, що навіть після виконання всіх умов для проведення виборів, Рада все одно має ухвалити додатковий закон про проведення виборів в ОРДЛО. Адже для цього існує ціла низка особливостей, як логістичних, так і щодо безпеки.

Вибори на окупованих територіях

15 липня Верховна Рада проголосувала за постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.

Згідно з постановою місцеві вибори 25 жовтня відбудуться в Україні всюди, окрім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької і Луганської областей.

У вересні нардеп від фракції Слуга народу Олександр Качура запропонував зміни до постанови про проведення місцевих виборів.

Зміни стосувалися пункту три в частині проведення місцевих виборів в облради на підконтрольних територіях.

Також зміни пропонується внести в пункт чотири постанови про те, що місцеві вибори на Донбасі можливі тільки після повноцінного завершення процедур демілітаризації, роззброєння та ухвалення окремого закону.

Очільник Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що зміни навряд чи будуть ухвалені парламентом, адже вже стартував виборчий процес і це може поставити під питання легітимність місцевих виборів загалом.