Простір заводу Радар адаптують під сучасні міські потреби без втручання в історичний вигляд будівель. Архітектурне бюро індивідуальних рішень, що перемогло у відкритому аукціоні на оренду цієї нерухомості 4 вересня, реновує 16 800 м. кв. приміщень із збереженням первісного вигляду заводу.

Адміністративну будівлю і два недіючих цеха київського заводу Радар відреставрують та адаптують під сучасні потреби киян із збереженням автентичного зовнішнього вигляду будівель. Приміщення передали в оренду компанії Архітектурне бюро індивідуальних рішень на підставі відкритого аукціону, що пройшов 4 вересня. Метою реновації в компанії вбачають збереження історичного середовища з якісно новим переосмисленням його функціоналу. Аукціон з передачі в оренду приміщень був проведений з використанням електронного майданчика, що виключає людський фактор і корупційні чинники.

Читайте: Укрзалізниця продасть заводи, санаторії та лікарні

– Ми прагнемо вдихнути життя у стіни старої будівлі. Водночас ми хочемо зберегти самобутню атмосферу цього місця, де працювали провідні інженери країни й вироблялась високоточна техніка, – зазначив Олексій Полетуха, генеральний директор Архітектурного бюро індивідуальних рішень та будівельної компанії НЕСТ.

Завод Радар був заснований 1930 року і розмістився в приміщенні колишнього котельного заводу чеського концесіонера Пауля. За радянських часів завод спеціалізувався на виробництві радіолокаційних комплексів для літаків і вертольотів, а також на виготовленні продукції цивільного призначення. Зокрема, у 1970-х роках тут виготовлявся відомий на увесь СРСР котушковий магнітофон Юпітер.

Раніше Факти ICTV писали, що Мінкульт розробив заходи зі збереження історичних пам’яток.