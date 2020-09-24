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3 372 за добу: в Україні тримається високий приріст хворих на Covid-19

Станом на ранок 24 вересня коронавірус в Україні підтвердили у 188 106 людей. Добовий приріст свідчить про 3 372 нових хворих.

Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 3 757 осіб, за добу їхня кількість збільшилась ще на 52.

Водночас за час пандемії одужало вже 83 458 пацієнтів, за добу – 1 788.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Статистика поширення за регіонами:

  • Вінницька обл — 5556 (+101)
  • Волинська обл — 7235 (+103)
  • Дніпропетровська обл — 4692 (+298)
  • Донецька обл — 2767 (+133)
  • Житомирська обл — 5262 (+71)
  • Закарпатська обл — 9416 (+73)
  • Запорізька обл — 3288 (+139)
  • Івано-Франківська обл — 12952 (+141)
  • Кіровоградська обл — 1039 (+15)
  • м. Київ — 20665 (+330)
  • Київська обл — 8286 (+138)
  • Львівська обл — 19250 (+205)
  • Луганська обл — 841 (+27)
  • Миколаївська обл — 2717 (+74)
  • Одеська обл — 12309 (+179)
  • Полтавська обл — 1677 (+47)
  • Рівненська обл — 11621 (+162)
  • Сумська обл — 3352 (+72)
  • Тернопільська обл — 12334 (+265)
  • Харківська обл — 16193 (+285)
  • Херсонська обл — 905 (+37)
  • Хмельницька обл — 5185 (+136)
  • Чернівецька обл — 13562 (+114)
  • Черкаська обл — 3355 (+117)
  • Чернігівська обл — 3647 (+110)

статистика коронавірусу в Україні

Для порівняння, станом на 23 вересня в Україні зафіксували 184 734 випадки коронавірусу. За минулу добу стало відомо про інфікування ще 3 497 осіб.

Найбільшу кількість виявлених випадків Covid-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (403), Тернопільській (337) областях, у Києві (307), Одеській (287) та Львівській (252) областях.

Фото: Dreamstime

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