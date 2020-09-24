Станом на ранок 24 вересня коронавірус в Україні підтвердили у 188 106 людей. Добовий приріст свідчить про 3 372 нових хворих.

Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 3 757 осіб, за добу їхня кількість збільшилась ще на 52.

Водночас за час пандемії одужало вже 83 458 пацієнтів, за добу – 1 788.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Статистика поширення за регіонами:

Вінницька обл — 5556 (+101)

Волинська обл — 7235 (+103)

Дніпропетровська обл — 4692 (+298)

Донецька обл — 2767 (+133)

Житомирська обл — 5262 (+71)

Закарпатська обл — 9416 (+73)

Запорізька обл — 3288 (+139)

Івано-Франківська обл — 12952 (+141)

Кіровоградська обл — 1039 (+15)

м. Київ — 20665 (+330 )

) Київська обл — 8286 (+138)

Львівська обл — 19250 (+205)

Луганська обл — 841 (+27)

Миколаївська обл — 2717 (+74)

Одеська обл — 12309 (+179)

Полтавська обл — 1677 (+47)

Рівненська обл — 11621 (+162)

Сумська обл — 3352 (+72)

Тернопільська обл — 12334 (+265)

Харківська обл — 16193 (+285)

Херсонська обл — 905 (+37)

Хмельницька обл — 5185 (+136)

Чернівецька обл — 13562 (+114)

Черкаська обл — 3355 (+117)

Чернігівська обл — 3647 (+110)

Для порівняння, станом на 23 вересня в Україні зафіксували 184 734 випадки коронавірусу. За минулу добу стало відомо про інфікування ще 3 497 осіб.

Найбільшу кількість виявлених випадків Covid-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (403), Тернопільській (337) областях, у Києві (307), Одеській (287) та Львівській (252) областях.