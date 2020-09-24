Станом на ранок 24 вересня коронавірус в Україні підтвердили у 188 106 людей. Добовий приріст свідчить про 3 372 нових хворих.
Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 3 757 осіб, за добу їхня кількість збільшилась ще на 52.
Водночас за час пандемії одужало вже 83 458 пацієнтів, за добу – 1 788.
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Статистика поширення за регіонами:
- Вінницька обл — 5556 (+101)
- Волинська обл — 7235 (+103)
- Дніпропетровська обл — 4692 (+298)
- Донецька обл — 2767 (+133)
- Житомирська обл — 5262 (+71)
- Закарпатська обл — 9416 (+73)
- Запорізька обл — 3288 (+139)
- Івано-Франківська обл — 12952 (+141)
- Кіровоградська обл — 1039 (+15)
- м. Київ — 20665 (+330)
- Київська обл — 8286 (+138)
- Львівська обл — 19250 (+205)
- Луганська обл — 841 (+27)
- Миколаївська обл — 2717 (+74)
- Одеська обл — 12309 (+179)
- Полтавська обл — 1677 (+47)
- Рівненська обл — 11621 (+162)
- Сумська обл — 3352 (+72)
- Тернопільська обл — 12334 (+265)
- Харківська обл — 16193 (+285)
- Херсонська обл — 905 (+37)
- Хмельницька обл — 5185 (+136)
- Чернівецька обл — 13562 (+114)
- Черкаська обл — 3355 (+117)
- Чернігівська обл — 3647 (+110)
Для порівняння, станом на 23 вересня в Україні зафіксували 184 734 випадки коронавірусу. За минулу добу стало відомо про інфікування ще 3 497 осіб.
Найбільшу кількість виявлених випадків Covid-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (403), Тернопільській (337) областях, у Києві (307), Одеській (287) та Львівській (252) областях.