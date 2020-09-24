В Україні зафіксований другий летальний випадок від коронавірусу серед дітей.

Про це повідомив Максим Степанов на брифінгу.

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За його словами, в Україні за останню добу на коронавірус захворіли 242 дитини. Загалом за весь час пандемії 12 400 дітей інфіковані Сovid-19.

– За останню добу в Україні зафіксовано 52 летальних випадки, серед яких одна дитина. Це другий смертельний випадок серед дітей за весь час пандемії коронавірусу, – сказав Степанов.

З початку пандемії в країні померли 3 757 осіб.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу 24 вересня в Україні зафіксовано 188 106 підтверджених випадків, з них 3 372 нових.

За час пандемії одужало вже 83 458 пацієнтів, за добу – 1 788.

Найбільша кількість хворих виявили у Києві – 20 665, у Львівській області – 19 250, Харківській – 16 193, Чернівецькій – 13 562 та Івано-Франківській – 12 952.