Фокін вибачився за те, що назвав бойовиків “повстанцями”

Перший заступник глави української делегації в Тристоронньої контактній групі Вітольд Фокін вибачився за те, що в одному з інтерв’ю вжив термін “повстанці” щодо бойовиків на Донбасі.

– Хоча це слово використовувалося і попереднім президентом України, зокрема, в його промові, якщо не помиляюся, в Цюріхському університеті в січні 2015 року, правильно було б сказати “бойовики”.

Я щиро прошу вибачення у всіх, кого зачепили мої слова. Як патріот України і, як один з перших керівників відродженої української держави, я щиро бажаю і зроблю все для того, щоб в Україні повернувся мир, щоб не гинули наші військові, мирні громадяни. Такою бачу свою роль в українській делегації в Тристоронньої контактній групі, – заявив Фокін.