Фокін вибачився за те, що назвав бойовиків “повстанцями”

Перший заступник глави української делегації в Тристоронньої контактній групі Вітольд Фокін вибачився за те, що в одному з інтерв’ю вжив термін “повстанці” щодо бойовиків на Донбасі.
– Хоча це слово використовувалося і попереднім президентом України, зокрема, в його промові, якщо не помиляюся, в Цюріхському університеті в січні 2015 року, правильно було б сказати “бойовики”.
Я щиро прошу вибачення у всіх, кого зачепили мої слова. Як патріот України і, як один з перших керівників відродженої української держави, я щиро бажаю і зроблю все для того, щоб в Україні повернувся мир, щоб не гинули наші військові, мирні громадяни. Такою бачу свою роль в українській делегації в Тристоронньої контактній групі, – заявив Фокін.
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Термін “повстанці” Фокін вжив, говорячи про необхідність розміщення військового контингенту ООН на українсько-російському кордоні, щоб виключити поставки допомоги, в першу чергу військової, з території Російської Федерації.
Фокін у ТКГ
18 серпня Вітольда Фокіна призначили першим заступником голови делегації України в Тристоронній контактній групі.
Фокін виступає за надання особливого статусу для всієї території Донбасу.
Важливим перехідним етапом для окупованих територій він називає загальну амністію та проведення виборів.