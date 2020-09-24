Коли почнеться опалювальний сезон 2020-2021 в Україні, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Про ввімкнення чи вимкнення тепла в ваших оселях повідомляє Кабінет міністрів України. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль не одноразово наголошував, що цього року підготовка до осінньо-зимового періоду відбувається успішно та тепло подадуть вчасно.

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Коли включать опалення в Україні 2020?

Зазвичай щороку опалювальний сезон в Україні розпочинається 15 жовтня. Точної дати немає, але опалення в будинках з централізованим теплопостачанням подається, коли впродовж трьох днів температура опускається нижче 8ºС.

Нещодавно у Кабміні заявили, що Україна готова до нового опалювального сезону 2020 на 90%. Адже у нас є стабільно високі запаси палива на ТЕС і ТЕЦ та рекордні запаси газу.