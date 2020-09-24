Станом на 24 вересня у Києві зафіксували 330 випадків зараження коронавірусом.

Загалом у столиці 20 665 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

За останню добу три людини померли від ускладнень, які викликав коронавірус.

Захворіли:

171 жінка віком від 19 до 87 років;

128 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв;

14 дівчаток від 3 років до 17 та 17 хлопчиків від 3 до 17 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 38 пацієнтів. Інші – на самоізоляції.

За минулу добу 116 людей одужали. Загалом коронавірус подолали 6 159 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 60, Деснянському – 51, Дніпровському районі – 44 випадки.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: