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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на 24 вересня у Києві зафіксували 330 випадків зараження коронавірусом. 

Загалом у столиці 20 665 підтверджених випадків захворювання на Covid-19. 

За останню добу три людини померли від ускладнень, які викликав коронавірус.

Захворіли: 

  • 171 жінка віком від 19 до 87 років;
  • 128 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв;
  • 14 дівчаток від 3 років до 17 та 17 хлопчиків від 3 до 17 років.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

До лікарень столиці госпіталізували 38 пацієнтів. Інші – на самоізоляції.

За минулу добу 116 людей одужали. Загалом коронавірус подолали 6 159 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 60, Деснянському – 51, Дніпровському районі – 44 випадки.

коронавірус київ 24 вересня

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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