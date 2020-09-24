Станом на 24 вересня у Києві зафіксували 330 випадків зараження коронавірусом.
Загалом у столиці 20 665 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.
За останню добу три людини померли від ускладнень, які викликав коронавірус.
Захворіли:
- 171 жінка віком від 19 до 87 років;
- 128 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв;
- 14 дівчаток від 3 років до 17 та 17 хлопчиків від 3 до 17 років.
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До лікарень столиці госпіталізували 38 пацієнтів. Інші – на самоізоляції.
За минулу добу 116 людей одужали. Загалом коронавірус подолали 6 159 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 60, Деснянському – 51, Дніпровському районі – 44 випадки.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.