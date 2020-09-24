Станом на 24 вересня ситуація з коронавірусом стабільно загострюється.

У Дніпропетровській області за добу виявили 298 випадків захворювання коронавірусом. В самому Дніпрі – 242. Такі цифри голова МОЗ Максим Степнов поєднує зі святкуванням Дня міста у Дніпрі.

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Складною ситуація з коронавірусом залишається і у Києві. У столиці 20 665 підтверджених випадків захворювання на Covid-19, за добу – 330 нових.

Попри це за новим карантинним розподілом з 28 вересня столицю переносять у жовту зону.

А до червоної потрапляють Тернопіль та Бережани Тернопільської області.

У Міністерстві освіти зазначили, що після самоізоляції через контакт з хворим Covid-19 учні не зобов’язані проходити тест і подавати в школу документи про стан здоров’я.

– Учні, їх батьки та інші законні представники не зобов’язані надавати в установи загальної середньої освіти документальні підтвердження про стан здоров’я учнів для продовження навчання після самоізоляції, – йдеться в повідомленні Міносвіти.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у свою чергу назвав умови повного локдауну та шляхи його уникнення.

Потрібно створити умови для того, щоб люди могли спокійно пересуватися.

– Якщо це ресторани, то столики повинні розташовуватися на відстані 1,5 метрів. При таких умовах, якщо ми всі будемо їх дотримуватися, ніякого повного карантину не повинно бути в нашій країні. Межа — кількість зайнятих лікарняних ліжок. Інакше система охорони здоров’я може опинитися на межі колапсу, оскільки крім ковідних хворих у нас ще є люди з інфарктами, інсультами та іншими захворюваннями, кому невідкладна допомога повинна надаватися, – пояснив Ляшко.

Він зазначив, що наразі заповненість ліжок сягає 50%, але у всіх регіонах абсолютно різна динаміка.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 24 вересня коронавірус в Україні підтвердили у 188 106 людей. Добовий приріст свідчить про 3 372 нових хворих.

Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 3 757 осіб, за добу їхня кількість збільшилась ще на 52.

Водночас за час пандемії одужало вже 83 458 пацієнтів, за добу – 1 788.