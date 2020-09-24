Навчання ЗСУ: в СБУ пояснили “викрадення” полковника Полоуса

Інформація про викрадення полковника Збройних сил України Юрія Полоуса на території Сумського національного аграрного університету – це фейк.

Служба безпеки України не має жодного стосунку до “викрадення” полковника.

Речник СБУ Олена Гітлянська у коментарі Фактам ICTV повідомила, що це навчання ЗСУ.

На уточнююче запитання, чи не було викрадення сказала наступне:

– Звичайно, ні. Це фейк!

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Раніше у ЗМІ з’явилася неперевірена інформація, що у ніч на 24 вересня шестеро працівників СБУ у балаклавах проникли на територію Сумського національного аграрного університету та викрали полковника.

Його зв’язали, посадили в невстановлений автомобіль і поїхали.