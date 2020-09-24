Вода у Криму: з кранів місцевих мешканців потекла брудна рідина (ФОТО)

В окупованому Криму, де спостерігаються проблеми з прісною водою, з кранів у квартирах людей потекла коричнева рідина.
Про проблеми з водою заявили мешканці будинків на вулицях Кечкеметській, Донській і Бела Куна Сімферополя, фото з’явилися у Twitter.
За словами кримчан, напередодні були перебої з водою, після чого пішла брудна рідина, яку неможливо використовувати у побуті.
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Одні користувачі з обуренням писали про побутову проблему, називаючи воду болотом і багнюкою, інші жартували, мовляв, з кранів тече нафта або Coca-Cola.
Проблеми з водою в Криму
Після окупації Криму РФ на території виникли проблеми з прісною водою.
Це пов’язано з використанням життєво важливого ресурсу військовими країни-окупанта.
Водночас Україна через національні інтереси припинила постачання води до Криму.
Джерело: RoksolanaToday&КримUA