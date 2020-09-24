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Факти / Україна

Україна та Словаччина домовились про відновлення роботи аеропорту Ужгород

Україна та Словаччина підписали угоду, згідно з якою роботу відновить міжнародний аеропорт Ужгород.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

 – Це були непрості переговори, але я радий, що вони завершилися позитивно. Підписана угода, завдяки якій міжнародний аеропорт Ужгород зможе відновити функціонування, – написав Кулеба.

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Підписання угоди відбулося у рамках візиту до Словаччини президента України Володимира Зеленського.

Раніше аеропорт Ужгород був закритий через те, що злітна смуга летовища закінчувалася на кордоні зі Словаччиною, а усі літаки злітали та заходили на посадку через повітряний простір цієї країни.

Для повноцінної роботи міжнародного аеропорту була потрібна міжурядова угода, яка б визначала умови використання Україною частини повітряного простору Словаччини.

Скасування рейсів

З 1 вересня Wizz Air скасувала усі рейси з України до Угорщини.

Угорський лоукостер скасував близько 60 рейсів через закриття кордонів Угорщини для іноземців до жовтня 2020 року. Транзитний проїзд залишився збереженим.

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