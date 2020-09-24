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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Український фільм Атлантида – претендент на премію Оскар

Оскарівський комітет України висунув претендента на премію Оскар. Ним став фільм Атлантида українського режисера Валентина Васяновича.

Світова прем’єра відбулася у вересні 2019 року на 76-му Венеційському кінофестивалі, де стрічка перемогла у програмі Горизонти. В Україні перший показ запланований на 5 листопада 2020 року.

Окрім перемоги у Венеції, фільм увійшов у лонг-лист премії Європейської кіноакадемії, отримав чотири Гран-прі, а також його придбали у HBO Eastern Europe.

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Картина розповідає про Україну 2025 року, коли вдалося перемогти у війні з Росією і повернути Донбас, проте його території повністю непридатні для життя.

У головних ролях зіграли непрофесійні актори – волонтери, військові, медики, добровольці.

Український фільм потрапить до американських кінотеатрів

Американська кінокомпанія Lionsgate викупила фільм Let It Snow українського режисера Станіслава Капралова. Після оформлення всіх документів стрічку зможуть транслювати у кінотеатрах США.

Джерело: Український Оскарівський комітет

Фото: Український Оскарівський комітет

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