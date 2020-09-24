В Україні відкриють 40 амбулаторій первинної медичної допомоги

В Україні відкриють 40 амбулаторій у різних регіонах України.

Медичні установи розгорнуть у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській областях, а також у частинах Луганської та Донецької областей, які є підконтрольні Україні.

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Про це повідомила заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова на брифінгу.

– Завдяки реалізації цього проекту покращиться доступ до первинної медичної допомоги. Також поліпшаться умови праці для медичних працівників, – розповіла Шаталова.

За її словами, інвестором відкриття 40 амбулаторій первинної медичної допомоги став уряд Німеччини. Сума виділених коштів становить €14,5 млн.

Зарплатня медиків

У державному бюджеті України на 2021 рік закладено підвищення зарплат лікарям екстреної медичної допомоги до 22 тис. грн.

За словами Максима Степанова, тариф надання екстреної медичної допомоги розраховується від кількості населення в регіоні. Станом на сьогодні сума становить 164 грн на людину.