В Україні почалася друга хвиля коронавірусу, про що свідчить кількість хворих, яка щодня перевищує 3 тис.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції у Братиславі.

– Коли у нас починалась перша хвиля – ми змогли її зупинити. Сьогодні маємо 3 тис. хворих за день. На жаль, це і є друга хвиля в Україні. Ми не можемо ризикувати як українцями, так і громадянами з інших країн.

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Однак глава держави запевнив, щойно в Україні стабілізується ситуація із захворюваністю, обов’язково знову відкриють кордони для іноземних громадян.

Коронавірус в Україні 24 вересня

Станом на ранок 24 вересня коронавірус в Україні підтвердили у 188 106 людей. За добу захворіли ще 3 372 людини.

Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 3 757 осіб. За час пандемії одужало вже 83 458 пацієнтів.