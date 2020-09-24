Україна солідарна з позицією ЄС щодо подій, що відбуваються в Республіці Білорусь, і зазначає безперспективність для влади відсутності діалогу з народом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі президентом Словаччини Зузаною Чапутовою.

– Якщо влада не зупинить такі дії, вони отримають дуже потужний результат і відповідь від народу, якщо влада не знайде можливість діалогу зі своїми рідними людьми, цієї влади не буде. І тут Україна завжди підтримуватиме наших партнерів, тут ми однодумці з усіма країнами Євросоюзу, – сказав Зеленський.

Європейський Союз, США і низка країн не визнають Олександра Лукашенка законно обраним президентом Білорусі.

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Інавгурація Лукашенка

Церемонія інавгурації Олександра Лукашенка відбулася 23 вересня. Вперше в історії Білорусі влада не оголосила про її проведення.

На інавгурації були присутні кілька сотень людей – вищі чиновники, парламентарі, керівники ЗМІ і діячі науки, культури і спорту.

Проведення інавгурації викликало нові протести в Білорусі, під час яких затримали 259 людей.