Зеленський скасував візит у Білорусь

Візит президента України Володимир Зеленського до Білорусі скасований.
Зеленський мав відвідати форум у місті Гродно, повідомив білоруський посол в Україні Ігор Сокол в інтерв’ю газеті Україна Бізнес Ревю.
За словами Сокола, Україна звернулася до білоруської влади з проханням перенести форум на 2021 рік. Перекреслена спільна підготовча робота до форуму.
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Також білоруський посол заявив, що Україна поставила на паузу відносини з Білоруссю.
Ситуація у Білорусі
Церемонія інавгурації Олександра Лукашенка відбулася 23 вересня. Вперше в історії Білорусі влада не оголосила про її проведення.
Це викликало нові протести у країні. 23 вересня міліція розігнала мітинги у Гомелі та Мінську. Затримали 260 осіб.
Україна не визнала Олександра Лукашенка президентом Білорусі. Також його не визнав ЄС, США, Канада та інші країни.
Джерело: Украина Бизнес Ревю