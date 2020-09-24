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Факти / Україна / Суспільство

Зеленський скасував візит у Білорусь

Візит президента України Володимир Зеленського до Білорусі скасований.

Зеленський мав відвідати форум у місті Гродно, повідомив білоруський посол в Україні Ігор Сокол в інтерв’ю газеті Україна Бізнес Ревю.

За словами Сокола, Україна звернулася до білоруської влади з проханням перенести форум на 2021 рік. Перекреслена спільна підготовча робота до форуму.

Читайте: Якщо влада Білорусі не знайде діалог з людьми, її не буде – Зеленський

Також білоруський посол заявив, що Україна поставила на паузу відносини з Білоруссю.

Ситуація у Білорусі

Церемонія інавгурації Олександра Лукашенка відбулася 23 вересня. Вперше в історії Білорусі влада не оголосила про її проведення.

Це викликало нові протести у країні. 23 вересня міліція розігнала мітинги у Гомелі та Мінську. Затримали 260 осіб.

Україна не визнала Олександра Лукашенка президентом Білорусі. Також його не визнав ЄС, США, Канада та інші країни.

Джерело: Украина Бизнес Ревю

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