Курс валют НБУ на 25 вересня 2020 в Україні

Національний банк України опублікував офіційний курс валют на п’ятницю, 25 вересня.

Згідно з ним, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 28,24 грн/$, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

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Курс євро в Україні встановлений на рівні 32,89 грн/€. Гривня зміцнилася до євро на 7 копійок в порівнянні з попереднім показником.

Курс валют на 25.09.2020:

$1 – 28,2487 грн;

€1 – 32,8942 грн;

1 польський злотий – 7,2591 грн;

10 російських рублів – 3,6614 грн.

Відновлення української економіки

У НБУ прогнозували, що поступове відновлення економікиочікується у III кварталі 2020 року.

Цьому сприятимуть м’якіші умови карантину, а також пожвавлення зовнішнього попиту і активізація внутрішнього споживання.

Водночас, міжнародне рейтингове агентство Standard&Poors прогнозує спад української економіки на 6% до кінця 2020 року.

Однак на початку 2021 року почнеться процес відновлення, яке зафіксується на показнику 4%.