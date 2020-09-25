Коронавірус в Україні 25 вересня 2020: оперативна статистика МОЗ

Станом на ранок 25 вересня коронавірус в Україні підтвердили у 191 761 людини. Добовий приріст свідчить про 3 565 нових хворих.
Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 3 827 осіб, за добу їхня кількість збільшилась ще на 70.
Водночас за час пандемії одужало вже 85 133 пацієнти, за добу – 1 675.
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Приріст у регіонах:
- Вінницька обл — 5 653 (+97);
- Волинська обл — 7 362 (+127);
- Дніпропетровська обл — 4 917 (+225);
- Донецька обл — 2 851 (+84);
- Житомирська обл — 5 403 (+141);
- Закарпатська обл — 9 490 (+74);
- Запорізька обл — 3 428 (+140);
- Івано-Франківська обл — 13 080 (+128);
- Кіровоградська обл — 1 052 (+13);
- м. Київ — 21 045 (+380);
- Київська обл — 8 430 (+144);
- Львівська обл — 19 565 (+215);
- Луганська обл — 894 (+53);
- Миколаївська обл — 2 782 (+65);
- Одеська обл — 12 470 (+161);
- Полтавська обл — 1 752 (+75);
- Рівненська обл — 11 774 (+153);
- Сумська обл — 3 474 (+122);
- Тернопільська обл — 12 579 (+245);
- Харківська обл — 16 490 (+297);
- Херсонська обл — 954 (+49);
- Хмельницька обл — 5 361 (+176);
- Чернівецька обл — 13 736 (+174);
- Черкаська обл — 3 459 (+104);
- Чернігівська обл — 3 770 (+123).
Міста, де українці ретельно дотримуються самоізоляції
- Львів – 18,32%;
- Київ – 17,85%;
- Чернівці – 16,56%;
- Ужгород – 15,89%;
- Івано-Франківськ – 15,38%.
Коронавірус в Україні
Добовий приріст у четвер, 24 вересня, був стабільно високим, оскільки, за словами Володимира Зеленського, в Україні розпочалась друга хвиля коронавірусу.
Станом на ранок 24 вересня коронавірус в Україні підтвердили у 188 106 людей. Добовий приріст свідчить про 3 372 нових хворих.