Коронавірус в Україні 25 вересня 2020: оперативна статистика МОЗ

Станом на ранок 25 вересня коронавірус в Україні підтвердили у 191 761 людини. Добовий приріст свідчить про 3 565 нових хворих.

Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 3 827 осіб, за добу їхня кількість збільшилась ще на 70.

Водночас за час пандемії одужало вже 85 133 пацієнти, за добу – 1 675.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Приріст у регіонах:

Вінницька обл — 5 653 (+97);

Волинська обл — 7 362 (+127);

Дніпропетровська обл — 4 917 (+225);

Донецька обл — 2 851 (+84);

Житомирська обл — 5 403 (+141);

Закарпатська обл — 9 490 (+74);

Запорізька обл — 3 428 (+140);

Івано-Франківська обл — 13 080 (+128);

Кіровоградська обл — 1 052 (+13);

м. Київ — 21 045 (+380);

Київська обл — 8 430 (+144);

Львівська обл — 19 565 (+215);

Луганська обл — 894 (+53);

Миколаївська обл — 2 782 (+65);

Одеська обл — 12 470 (+161);

Полтавська обл — 1 752 (+75);

Рівненська обл — 11 774 (+153);

Сумська обл — 3 474 (+122);

Тернопільська обл — 12 579 (+245);

Харківська обл — 16 490 (+297);

Херсонська обл — 954 (+49);

Хмельницька обл — 5 361 (+176);

Чернівецька обл — 13 736 (+174);

Черкаська обл — 3 459 (+104);

Чернігівська обл — 3 770 (+123).

Міста, де українці ретельно дотримуються самоізоляції

Львів – 18,32%;

Київ – 17,85%;

Чернівці – 16,56%;

Ужгород – 15,89%;

Івано-Франківськ – 15,38%.

Коронавірус в Україні

Добовий приріст у четвер, 24 вересня, був стабільно високим, оскільки, за словами Володимира Зеленського, в Україні розпочалась друга хвиля коронавірусу.

Станом на ранок 24 вересня коронавірус в Україні підтвердили у 188 106 людей. Добовий приріст свідчить про 3 372 нових хворих.