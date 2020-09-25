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Факти / Україна / Суспільство

Друга хвиля Covid-19: скільки осіб захворіли за добу

Станом на ранок 25 вересня коронавірус в Україні підтвердили у 191 761 людини. Добовий приріст свідчить про 3 565 нових хворих.

Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 3 827 осіб, за добу їхня кількість збільшилась ще на 70.

Водночас за час пандемії одужало вже 85 133 пацієнти, за добу – 1 675.

Коронавірус в Україні 25 вересня 2020: оперативна статистика МОЗ

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Приріст у регіонах:

  • Вінницька обл — 5 653 (+97);
  • Волинська обл — 7 362 (+127);
  • Дніпропетровська обл — 4 917 (+225);
  • Донецька обл — 2 851 (+84);
  • Житомирська обл — 5 403 (+141);
  • Закарпатська обл — 9 490 (+74);
  • Запорізька обл — 3 428 (+140);
  • Івано-Франківська обл — 13 080 (+128);
  • Кіровоградська обл — 1 052 (+13);
  • м. Київ — 21 045 (+380);
  • Київська обл — 8 430 (+144);
  • Львівська обл — 19 565 (+215);
  • Луганська обл — 894 (+53);
  • Миколаївська обл — 2 782 (+65);
  • Одеська обл — 12 470 (+161);
  • Полтавська обл — 1 752 (+75);
  • Рівненська обл — 11 774 (+153);
  • Сумська обл — 3 474 (+122);
  • Тернопільська обл — 12 579 (+245);
  • Харківська обл — 16 490 (+297);
  • Херсонська обл — 954 (+49);
  • Хмельницька обл — 5 361 (+176);
  • Чернівецька обл — 13 736 (+174);
  • Черкаська обл — 3 459 (+104);
  • Чернігівська обл — 3 770 (+123).

Міста, де українці ретельно дотримуються самоізоляції

  • Львів – 18,32%;
  • Київ – 17,85%;
  • Чернівці – 16,56%;
  • Ужгород – 15,89%;
  • Івано-Франківськ – 15,38%.

Коронавірус в Україні

Добовий приріст у четвер, 24 вересня, був стабільно високим, оскільки, за словами Володимира Зеленського, в Україні розпочалась друга хвиля коронавірусу.

Станом на ранок 24 вересня коронавірус в Україні підтвердили у 188 106 людей. Добовий приріст свідчить про 3 372 нових хворих.

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