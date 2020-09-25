Коронавірус у Києві: чи закриють школи та дитсадки з 1 жовтня

Закриття шкіл та дитячих садків у Києві у зв’язку з пандемією коронавірусу з 1 жовтня 2020 року не буде.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Читайте: Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

– Поширюється інформація, що у місті з 1 жовтня хочуть закрити навчальні заклади на карантин. Це неправда. Школи та дитсадки й надалі працюватимуть за визначеним регламентом, – повідомив Кличко.

За його словами, на карантин закриватимуть лише ті заклади освіти чи окремі класи та групи, де будуть виявлені хворі з коронавірусом.

Станом на 25 вересня в Києві закрито шість шкіл через випадки захворювання на Сovid-19 серед вчителів. У 126-ти школах столиці перевели на самоізоляцію та дистанційне навчання 296 класів, де є хворі учні. Загалом у Києві 331 школяр захворів та 174 педагоги.

У дитячих садочках тимчасово закриті 22 групи. У Печерському районі один дитсадок повністю закритий на карантин.

Коронавірус в Україні

Станом на 25 вересня в Україні виявили 3 565 нових випадків коронавірусу.

Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 3 827 осіб, за добу їхня кількість збільшилась ще на 70. Водночас за час пандемії одужало вже 85 133 пацієнти, за добу – 1 675.