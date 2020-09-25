PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Краматорськ без Дня міста, у ЗСУ 40 нових випадків Covid-19: карантин 25 вересня

У Краматорську через пандемію коронавірусу скасували масові заходи до Дня міста. Мер Краматорська Андрій Панков пішов на самоізоляцію через підозру на коронавірус, а працює він у режимі онлайн.

– Об’єктивна реальність така: Краматорськ знаходиться у жовтій зоні епідемічної небезпеки. У зв’язку з цим вимушено ухвалено непопулярне рішення про скасування масових заходів на День міста, якого всі чекали, – заявив Андрій Панков.

Звертаюся до всіх краматорців.

Об’єктивна реальність така – Краматорськ знаходиться в жовтій зоні епідемічної…

Опубликовано Андрей Панков Пятница, 25 сентября 2020 г.

Станом на 25 вересня послаблювати карантину не можна в 22 регіонах України і в Києві.

Читайте: Коронавірус у Києві: чи закриють школи та дитсадки з 1 жовтня

Список регіонів, в яких не можна ослаблювати карантин:  Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

У ЗСУ зафіксували 40 нових випадків коронавірусу. 15 пацієнтам знадобилася госпіталізація.

Коронавірус в Україні

Станом на 25 вересня в Україні зафіксували 3 565 нових випадків коронавірусу. Загалом кількість хворих сягнула 191 761.

За останню добу 70 осіб померли, а 1 675 одужали. Загалом в України від коронавірусу померли  3 827 пацієнтів, вилікувались – 85 133.

Найбільша кількість інфікованих у Києві – 21 045, у Львівській області – 19 465, Харківській – 16 490, Чернівецькій – 13 736 та Івано-Франківській – 13 080.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка