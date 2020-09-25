У Краматорську через пандемію коронавірусу скасували масові заходи до Дня міста. Мер Краматорська Андрій Панков пішов на самоізоляцію через підозру на коронавірус, а працює він у режимі онлайн.
– Об’єктивна реальність така: Краматорськ знаходиться у жовтій зоні епідемічної небезпеки. У зв’язку з цим вимушено ухвалено непопулярне рішення про скасування масових заходів на День міста, якого всі чекали, – заявив Андрій Панков.
Звертаюся до всіх краматорців.
Об’єктивна реальність така – Краматорськ знаходиться в жовтій зоні епідемічної…
Опубликовано Андрей Панков Пятница, 25 сентября 2020 г.
Станом на 25 вересня послаблювати карантину не можна в 22 регіонах України і в Києві.
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Список регіонів, в яких не можна ослаблювати карантин: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.
У ЗСУ зафіксували 40 нових випадків коронавірусу. 15 пацієнтам знадобилася госпіталізація.
Коронавірус в Україні
Станом на 25 вересня в Україні зафіксували 3 565 нових випадків коронавірусу. Загалом кількість хворих сягнула 191 761.
За останню добу 70 осіб померли, а 1 675 одужали. Загалом в України від коронавірусу померли 3 827 пацієнтів, вилікувались – 85 133.
Найбільша кількість інфікованих у Києві – 21 045, у Львівській області – 19 465, Харківській – 16 490, Чернівецькій – 13 736 та Івано-Франківській – 13 080.