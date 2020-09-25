У Краматорську через пандемію коронавірусу скасували масові заходи до Дня міста. Мер Краматорська Андрій Панков пішов на самоізоляцію через підозру на коронавірус, а працює він у режимі онлайн.

– Об’єктивна реальність така: Краматорськ знаходиться у жовтій зоні епідемічної небезпеки. У зв’язку з цим вимушено ухвалено непопулярне рішення про скасування масових заходів на День міста, якого всі чекали, – заявив Андрій Панков.