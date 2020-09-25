Мер Краматорська скасував святкування Дня міста і пішов на самоізоляцію

У Краматорську скасували святкування, які були заплановані на 26 вересня з нагоди Дня міста. Все через те, що місто потрапило у жовту зону карантину.

– Об’єктивна реальність така – Краматорськ перебуває у жовтій зоні епідемічної небезпеки. У зв’язку з цим ухвалене непопулярне рішення про скасування масових заходів на День міста, якого всі чекали і до якого ми всі готувалися, – повідомив мер міста Андрій Панков.

Водночас, Панков зазначив, що через погане самопочуття здав тест на коронавірус і пішов на самоізоляцію поки чекає на результати.

Читайте: Організаторів концерту в Одесі на День міста можуть оштрафувати на 170 тис. грн

Крім того, мер Краматорська звернувся до мешканців міста і політичних сил, яких закликав дотримуватися всіх запобіжних заходів.

Але, попри негативну динаміку поширення коронавірусу в Україні, деякі міські голови все ж дозволяють проведення масових святкувань.

Зокрема, днями у Запоріжжі відбувся фестиваль Khortytsia Freedom, на який прийшли десятки тисяч людей.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вже спрогнозував, що після цього кількість хворих в області стрімко зросте.