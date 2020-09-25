Нацгвардія розпочала розслідування щодо сухпайків з личинками

Національна гвардія України розпочала службове розслідування щодо неякісних сухпайків.

За даними Нацгвардії, під час розслідування було перевірено організацію, яка займається закупівлею продовольства, час прийому товарів продовольства, стан зберігання сухпайків.

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– У ході його проведення буде перевірено організацію порядку закупівель продовольства, його перевірки під час прийому від постачальників, стан зберігання, обліку, видачі особовому складу та повноти доведення встановлених норм, а також його відповідність супроводжувальним документам та стандартам якості, дотримання вказаних виробником термінів зберігання, йдеться у повідомленні.

Також у Нацгвардії зазначили, що про результати розслідування повідомлять пізніше.

Раніше з’явилась інформація, що у пайках військових Нацгвардії були знайдені личинки. Військовослужбовці однієї із частин відзняли вміст одного з пакетів з сухпайком, де були продукти сумнівної якості.

Харчування

Через поширення коронавірусу у школах відмовились від стандартного харчування для учнів та ввели сухпайки.

Школярам доводиться їсти в класах, а до сніданку має входити невеличкий сендвіч, напій та фрукти або щось солоденьке. Інколи замість сендвіча учням пропонують млинці або оладки.