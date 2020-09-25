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Факти / Україна

Пандемія коронавірусу закінчиться в кінці 2022 року – Комаровський

Чим більше людей захворіють на коронавірус, тим швидше можна сказати, коли пройде пандемія.

Таку думку висловив лікар Євген Комаровський на своєму YouTube-каналі, відповідаючи на запитання.

За його словами, є два варіанти розвитку події.

– Або більше 60% населення перехворіють, і тоді будуть окремі випадки, які не добиватимуть систему охорони здоров’я.

Або коли ми отримаємо ефективну недорогу безпечну вакцину, – зазначив лікар.

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Однак, на думку Комаровського, щодо вакцини є багато питань. Усе залежить від того, наскільки недорогою вона буде і скільки доз знадобиться.

– Таким чином, якщо буде ефективна вакцина, пандемія закінчиться до кінця 2022 року.

Ймовірно, до цього час у суспільства вже буде колективний імунітет, а до коронавірусу ставитимуться, як до грипу.

Різке зростання хворих

Різке зростання захворюваності на коронавірус в Україні очікується в середині жовтня 2020 року.

За словами Комаровського, у держав немає можливості загнати своїх громадян під суворий карантин.

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