Реконструкція моста Патона: чи перекриватимуть повністю рух

У Києві роботи з реконструкції моста Патона розпочнуться після завершення проектувальних робіт.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на брифінгу.

– Після завершення проектувальних робіт, уже найближчим часом, у столиці зможуть розпочати роботи з реконструкції моста Патона. Місто, нарешті, отримало для цього всі необхідні погодження від державних органів, – повідомив мер.

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За словами Кличка, ремонт моста Патона проводився лише один раз, починаючи з 1953 року. У 2004 році там демонтували трамвайні колії та оновили дорожнє покриття. Наразі міст знаходиться у аварійному стані.

Окрім того, мер Києва зазначив, що рух на мосту Патона повністю не перекриватимуть.

Загальна вартість ремонтних робіт складає близько 7 млрд грн.

За проектом реконструкції передбачається:

заміна залізобетонної монолітної плити на сталеву;

додаткова смуга руху;

усунення реверсної смуги, через яку на мосту трапляється чимало ДТП;

бар’єрне огородження між напрямками руху;

облаштування велодоріжки.

Реконструкція моста Патона

15 вересня голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко підписав розпорядження щодо 5-річної реставрації моста Патона.

Згідно з ним, реставрацію моста Патона повинні закінчити до 31 грудня 2025 року. Замовником робіт визначено КП Київавтодор, їх проводитимуть за бюджетні кошти.