Реконструкція моста Патона: чи перекриватимуть повністю рух

У Києві роботи з реконструкції моста Патона розпочнуться після завершення проектувальних робіт.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на брифінгу.
– Після завершення проектувальних робіт, уже найближчим часом, у столиці зможуть розпочати роботи з реконструкції моста Патона. Місто, нарешті, отримало для цього всі необхідні погодження від державних органів, – повідомив мер.
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За словами Кличка, ремонт моста Патона проводився лише один раз, починаючи з 1953 року. У 2004 році там демонтували трамвайні колії та оновили дорожнє покриття. Наразі міст знаходиться у аварійному стані.
Окрім того, мер Києва зазначив, що рух на мосту Патона повністю не перекриватимуть.
Загальна вартість ремонтних робіт складає близько 7 млрд грн.
За проектом реконструкції передбачається:
- заміна залізобетонної монолітної плити на сталеву;
- додаткова смуга руху;
- усунення реверсної смуги, через яку на мосту трапляється чимало ДТП;
- бар’єрне огородження між напрямками руху;
- облаштування велодоріжки.
Реконструкція моста Патона
15 вересня голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко підписав розпорядження щодо 5-річної реставрації моста Патона.
Згідно з ним, реставрацію моста Патона повинні закінчити до 31 грудня 2025 року. Замовником робіт визначено КП Київавтодор, їх проводитимуть за бюджетні кошти.