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Факти / Україна

У Німеччині від Covid-19 після пологів померла дружина заступника голови Ірпінської міськради

У Німеччині після пологів померла дружина першого заступника Ірпінського міського голови Олександра Маркушина Наталя через ускладнення, які викликав коронавірус.

Жінці, яка заразилася на останньому місяці вагітності, було 34 роки.

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Маркушина народила хлопчика, якого назвали Марком. Дитина перебуває у задовільному стані.

Стан Наталії Маркушиної погіршився після пологів, тоді її підключили до ШВЛ. Через три тижні без свідомості її госпіталізували у клініку в Німеччині. Ще через 10 днів 24 вересня вона померла.

Коронавірус в Україні

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні зросла кількість тяжких пацієнтів з коронавірусом.

За останню добу було госпіталізовано 742 людини.

Станом на 25 вересня в Україні зафіксували 3 565 нових випадків коронавірусу. Загалом кількість хворих сягнула 191 761.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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